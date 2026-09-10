Livre sur la Place 2026 Rencontre Maxim Schwartz Place de la Carrière Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Maxim Schwartz

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 13:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Maxim Schwartz ressuscite l’extravagante Victoria Woodhull et imagine avec brio, délicatesse et humour le dernier jour de cette personnalité américaine inoubliable née en 1838.

Lecture par la comédienne Lymia Vitte suivie d’un échange avec l’auteur

Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull (Philippe Rey)Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Maxim Schwartz brings the extravagant Victoria Woodhull back to life and vividly imagines, with finesse and humor, the final day of this unforgettable American figure born in 1838.

Reading by actress Lymia Vitte, followed by a discussion with the author

Maxim Schwartz, Victoria Woodhull’s Last Prophecy (Philippe Rey)

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Maxim Schwartz Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY