Livre sur la Place 2026 Rencontre Maylis de Kerangal CCN Ballet de Lorraine Nancy
samedi 12 septembre 2026 · CCN Ballet de Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Rencontre Maylis de Kerangal
CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Maylis de Kerangal vous emmène au cœur de la machine de son écriture en lien avec sa vision du monde et sa façon de le voir déformé depuis toujours Je devrais porter des lentilles optiques. Des lentilles de contact. À la place, j’écris des romans. C’est pareil. Lecture exceptionnelle en compagnie du comédien Vincent Dissez.
Maylis de Kerangal, La lentille et le roman (Verdier)
Dédicaces sur site
En partenariat avec le CCN Ballet de LorraineTout public
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CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Maylis de Kerangal takes you into the heart of her writing process, which is intertwined with her worldview and the way she has always seen it as distorted: “I should wear corrective lenses. Contact lenses. %C0Instead, I write novels. It’s the same thing.” %B A special reading with actor Vincent Dissez.
Maylis de Kerangal, *La lentille et le roman* (Verdier)
Book signing on site
In partnership with the CCN Ballet de Lorraine
L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Maylis de Kerangal Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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