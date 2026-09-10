Livre sur la Place 2026 Rencontre Maylis de Kerangal CCN Ballet de Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Maylis de Kerangal

CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Maylis de Kerangal vous emmène au cœur de la machine de son écriture en lien avec sa vision du monde et sa façon de le voir déformé depuis toujours Je devrais porter des lentilles optiques. Des lentilles de contact. À la place, j’écris des romans. C’est pareil. Lecture exceptionnelle en compagnie du comédien Vincent Dissez.

Maylis de Kerangal, La lentille et le roman (Verdier)

Dédicaces sur site

En partenariat avec le CCN Ballet de LorraineTout public

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CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Maylis de Kerangal takes you into the heart of her writing process, which is intertwined with her worldview and the way she has always seen it as distorted: “I should wear corrective lenses. Contact lenses. %C0Instead, I write novels. It’s the same thing.” %B A special reading with actor Vincent Dissez.

Maylis de Kerangal, *La lentille et le roman* (Verdier)

Book signing on site

In partnership with the CCN Ballet de Lorraine

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Maylis de Kerangal Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY