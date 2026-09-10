Livre sur la Place 2026 Rencontre Nicolas Beuglet Acoris Mutuelle Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Nicolas Beuglet

Acoris Mutuelle 6 viaduc Kennedy Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Inspiré par des faits réels, le thriller le plus connu de Nicolas Beuglet ressort dans une version augmentée. Une aventure exceptionnelle à (re)découvrir.

Nicolas Beuglet, Le Cri (XO Éditions)

Animation Sonia Déchamps

En partenariat avec Acoris Mutuelles

Dédicaces sur site

Réservation en ligne.Tout public

0 .

Acoris Mutuelle 6 viaduc Kennedy Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired by true events, Nicolas Beuglet’s best-known thriller is being re-released in an expanded edition. An exceptional adventure to (re)discover.

Nicolas Beuglet, *Le Cri* (XO Éditions)

Hosted by Sonia Déchamps

In partnership with Acoris Mutuelles

Book signings on site

Online reservations.

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Nicolas Beuglet Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY