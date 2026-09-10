Livre sur la Place 2026 Rencontre Nicolas Beuglet Acoris Mutuelle Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Acoris Mutuelle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Rencontre Nicolas Beuglet
Acoris Mutuelle 6 viaduc Kennedy Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Inspiré par des faits réels, le thriller le plus connu de Nicolas Beuglet ressort dans une version augmentée. Une aventure exceptionnelle à (re)découvrir.
Nicolas Beuglet, Le Cri (XO Éditions)
Animation Sonia Déchamps
En partenariat avec Acoris Mutuelles
Dédicaces sur site
Réservation en ligne.Tout public
0 .
Acoris Mutuelle 6 viaduc Kennedy Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Inspired by true events, Nicolas Beuglet’s best-known thriller is being re-released in an expanded edition. An exceptional adventure to (re)discover.
Nicolas Beuglet, *Le Cri* (XO Éditions)
Hosted by Sonia Déchamps
In partnership with Acoris Mutuelles
Book signings on site
Online reservations.
L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Nicolas Beuglet Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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