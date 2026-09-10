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AGENDA · Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Nicolas Beuglet Acoris Mutuelle Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Acoris Mutuelle · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Acoris Mutuelle
Adresse
6 viaduc Kennedy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Nicolas Beuglet

Acoris Mutuelle 6 viaduc Kennedy Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Inspiré par des faits réels, le thriller le plus connu de Nicolas Beuglet ressort dans une version augmentée. Une aventure exceptionnelle à (re)découvrir.

Nicolas Beuglet, Le Cri (XO Éditions)
Animation Sonia Déchamps

En partenariat avec Acoris Mutuelles

Dédicaces sur site

Réservation en ligne.Tout public
0  .

Acoris Mutuelle 6 viaduc Kennedy Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

Inspired by true events, Nicolas Beuglet’s best-known thriller is being re-released in an expanded edition. An exceptional adventure to (re)discover.

Nicolas Beuglet, *Le Cri* (XO Éditions)
Hosted by Sonia Déchamps

In partnership with Acoris Mutuelles

Book signings on site

Online reservations.

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Nicolas Beuglet Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY

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