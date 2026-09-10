Livre sur le Place 2026 Conférence L’Histoire et ses violences Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur le Place 2026 Conférence L’Histoire et ses violences

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Chili, la Roumanie soviétique, le Rwanda. Trois récits qui explorent la mémoire face à l’histoire et ses violences et comment, par les mots et la littérature, il existe une possible transmission et reconstruction.

Marion Brunet, Ne cherche pas le chaos (Albin Michel)

Virginie Ollagnier, Rien d’humain ne m’est étranger (Notabilia)

Dorcy Rugamba, Les enfants gâtés de Butare (JC Lattès)

Animation Laure Dautriche

Dédicaces sur siteTout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Chile, Soviet-era Romania, Rwanda. Three stories that explore memory in the face of history and its violence, and how, through words and literature, transmission and reconstruction are possible.

Marion Brunet, *Don’t Look for Chaos* (Albin Michel)

Virginie Ollagnier, *Nothing Human Is Alien to Me* (Notabilia)

Dorcy Rugamba, *The Orphans of Butare* (JC Lattés)

Moderator: Laure Dautriche

Book signings on site

L’événement Livre sur le Place 2026 Conférence L’Histoire et ses violences Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY