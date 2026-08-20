Livre « Transmettre l’architecture contemporaine, Alpes-Maritimes et Var » 2017 / ed. Canopé, Hotel de ville de Marseille, Marseille
samedi 10 octobre 2026 · Hotel de ville de Marseille · Marseille
Informations pratiques
Livre « Transmettre l’architecture contemporaine, Alpes-Maritimes et Var » 2017 / ed. Canopé 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00
La MAV PACA a contribué à cet ouvrage.
Depuis 2012, l’académie de Nice, en partenariat avec la DRAC PACA, a mis en œuvre un plan de transmission de l’architecture contemporaine. Un séminaire académique inaugural a lancé des rencontres de classes avec des architectes et des formations dans des lieux labellisés Patrimoine du xxe siècle.
Pour découvrir et s’approprier ces ressources architecturales, les partenaires ont souhaité éditer un guide.
Dans la richesse et la diversité des architectures remarquables, réparties dans le Var et les Alpes-Maritimes, le choix fut difficile. L’équipe éditoriale a donc sélectionné vingt bâtiments proches et facilement accessibles à nos élèves. En croisant les regards complémentaires du pédagogue et de l’architecte, ces lieux publics ou privés, connus ou moins connus, sont l’objet de questionnements et d’analyses qui mobilisent toutes les disciplines. En nous faisant partager leurs expériences et leurs questionnements, c’est une éducation au regard et au partage qui commence.
Cette initiation vivante et imagée permettra aux élèves de mieux comprendre et apprécier ces œuvres collectives qui s’inviteront dans leur parcours artistique et culturel personnel.
Lien : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-transmettre-l-architecture-contemporaine-12745-12019.pdf
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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.
Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-transmettre-l-architecture-contemporaine-12745-12019.pdf »}] https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-transmettre-l-architecture-contemporaine-12745-12019.pdf
La MAV PACA a contribué à cet ouvrage.
©DR
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