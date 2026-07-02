Livr’échanges, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Livr’échanges Samedi 26 septembre, 10h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Samedi 26 septembre – 10h30

Parce que ces moments ne peuvent fonctionner sans vous, sans votre envie de partager vos lectures, vos trouvailles, vos histoires et sans votre curiosité à en découvrir d’autres, nous vous attendons nombreux !

Vous repartirez avec plein d’idées pour choisir vos prochaines lectures.

Durée : 2h – À partir de 16 ans

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Les rendez-vous conviviaux autour de la littérature redémarrent à la médiathèque Grand M ! échanges conseils