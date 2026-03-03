Livres d’artistes et Cie Sans réserve ! Villa Beatrix Enea Anglet

Livres d’artistes et Cie Sans réserve !

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La bibliothèque ouvre ses réserves et expose des livres d’artistes issus de sa collection.

Venez découvrir le livre sous un angle inédit jouez avec les formes et explorez notre étonnante collection de livres d’artistes.

En parallèle, participez à un atelier de flexagones, ces pliages astucieux qui révèlent des faces cachées au fil de vos manipulations.

Dans le cadre du Printemps des Poètes. .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Livres d’artistes et Cie Sans réserve !

L’événement Livres d’artistes et Cie Sans réserve ! Anglet a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Anglet