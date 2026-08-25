Livres échanges LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis
mardi 6 octobre 2026 · 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Livres échanges LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI
Mardi 6 octobre 2026 de 18h à 20h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06 20:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Le débat mensuel se fera le 06 octobre 2026 autour du livre
LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI
présenté par Alain Barthélemy
Les séances ont lieu de 18 h à 20 h au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements s’adresser à Alain Barthélemy 06 03 11 03 56 / alanbarthy@gmail.com .
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 11 03 56 alanbarthy@gmail.com
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English :
The monthly discussion will take place on October 6, 2026, focusing on the book:
%AB THE FORCE OF FLAMES AND SHADOWS %BB by Akira MIZUBAYASHI
presented by Alain Barthélemy
L’événement Livres échanges LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI Cassis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Cassis
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