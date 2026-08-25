Livres échanges LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Informations pratiques

Cassis

Livres échanges LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI

Mardi 6 octobre 2026 de 18h à 20h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06 20:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Le débat mensuel se fera le 06 octobre 2026 autour du livre



LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI

présenté par Alain Barthélemy

Les séances ont lieu de 18 h à 20 h au Centre Culturel Cassis (entrée libre)

Pour tous renseignements s’adresser à Alain Barthélemy 06 03 11 03 56 / alanbarthy@gmail.com .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 11 03 56 alanbarthy@gmail.com

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English :

The monthly discussion will take place on October 6, 2026, focusing on the book:

%AB THE FORCE OF FLAMES AND SHADOWS %BB by Akira MIZUBAYASHI

presented by Alain Barthélemy

L’événement Livres échanges LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI Cassis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Cassis