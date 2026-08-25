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Livres échanges LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

mardi 6 octobre 2026 · 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini · Cassis

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini
Adresse
20 Avenue Du Dr E. Agostini
Ville
13260 Cassis
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Cassis

Livres échanges LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI

Mardi 6 octobre 2026 de 18h à 20h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06 20:00:00

Date(s) :
2026-10-06

Le débat mensuel se fera le 06 octobre 2026 autour du livre

LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI
présenté par Alain Barthélemy
Les séances ont lieu de 18 h à 20 h au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements s’adresser à Alain Barthélemy 06 03 11 03 56 / alanbarthy@gmail.com   .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 11 03 56  alanbarthy@gmail.com

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English :

The monthly discussion will take place on October 6, 2026, focusing on the book:

%AB THE FORCE OF FLAMES AND SHADOWS %BB by Akira MIZUBAYASHI
presented by Alain Barthélemy

L’événement Livres échanges LA FORÊT DE FLAMMES ET D’OMBRES de Akira MIZUBAYASHI Cassis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Cassis

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