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Livres & papote, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

samedi 21 novembre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

Livres & papote, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Livres & papote Samedi 21 novembre, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

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Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] [{« link »: « https://mediatheques.tourcoing.fr/collections/selections-thematiques/livres-papote »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Au programme de ce club de lecture convivial, nous vous proposons des échanges de bons plans lectures et présentations de nouveautés : BD, romans, livres pratiques… tout est permis !

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