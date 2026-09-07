Livres & papote, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Livres & papote Samedi 21 novembre, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Retrouvez ici les sélections précédentes !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] [{« link »: « https://mediatheques.tourcoing.fr/collections/selections-thematiques/livres-papote »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Au programme de ce club de lecture convivial, nous vous proposons des échanges de bons plans lectures et présentations de nouveautés : BD, romans, livres pratiques… tout est permis !

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