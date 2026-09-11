Livret-jeu et atelier pour tous – Estampille de porcelainier, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

Livret-jeu et atelier pour tous – Estampille de porcelainier 19 et 20 septembre Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Un livret-jeu pour les petits et pour les grands pour découvrir les estampilles et les métiers de la porcelaine. Découvrez ces métiers oubliés du patrimoine immatériel en suivant une enquête auprès de Charles-Edouard Haviland puis partez créer votre propre estampille sur une assiette en porcelaine !

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Samedi 19 septembre de 14h à 17h.

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h.

Activité gratuite et en libre accès, sans réservation.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez un livret-jeu pour les petits et pour les grands pour découvrir les estampilles et les métiers de la porcelaine. #JEP2026

© Musée national Adrien Dubouché