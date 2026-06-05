LJPK EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse
LJPK EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 10 juillet 2026.
Terrebasse
LJPK EN CONCERT
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
La Brasserie du Dounet organise tous les vendredis et certains samedis de Mai à Septembre des concerts de groupes locaux et des soirées à thème karaoké, blind test, années 80′, et bien d’autres…
Dans le registre Rock and Folk covers reprises des grands standards de la musique anglo-saxonne et française. Un aperçu des artistes Bowie, Lou Reed, The Rolling Stones, The Beatles, Baschung, Renaud, Téléphone, Dutronc, Neil Young, The Pogues, Rod Stewart, Pink Floyd REM…. .
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Every Friday and some Saturdays from May to September, the Brasserie du Dounet organizes concerts by local bands and themed evenings: karaoke, blind tests, the 80s, and much more?
L’événement LJPK EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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