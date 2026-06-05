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LJPK EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse

LJPK EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse

LJPK EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : BRASSERIE DU DOUNET

Adresse : 580 route du Fousseret

Ville : 31420 Terrebasse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Terrebasse

LJPK EN CONCERT

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :
2026-07-10

La Brasserie du Dounet organise tous les vendredis et certains samedis de Mai à Septembre des concerts de groupes locaux et des soirées à thème karaoké, blind test, années 80′, et bien d’autres…
Dans le registre Rock and Folk covers reprises des grands standards de la musique anglo-saxonne et française. Un aperçu des artistes Bowie, Lou Reed, The Rolling Stones, The Beatles, Baschung, Renaud, Téléphone, Dutronc, Neil Young, The Pogues, Rod Stewart, Pink Floyd REM….   .

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Every Friday and some Saturdays from May to September, the Brasserie du Dounet organizes concerts by local bands and themed evenings: karaoke, blind tests, the 80s, and much more?

L’événement LJPK EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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