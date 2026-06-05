SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse

Terrebasse

SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-17

La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale ! Profitez de cette soirée spéciale tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales .

Un tel bond dans le temps, on ne peut pas y résister ! Et vous non plus ! Alors venez !! Osez la tenue si vous le voulez tout est permis et surtout de s’amuser avec un brin de nostalgie pour cette culture musicale et pas que … des années 80, animée par Jam Li. Alors… soyez prêts à chanter et danser !!!

Places assises limitées, réservation recommandée. .

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere! Enjoy this special evening while sampling local produce and craft beers.

L’événement SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′ Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE