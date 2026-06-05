SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse
SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 17 juillet 2026.
Terrebasse
SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:30:00
Date(s) :
2026-07-17
La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale ! Profitez de cette soirée spéciale tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales .
Un tel bond dans le temps, on ne peut pas y résister ! Et vous non plus ! Alors venez !! Osez la tenue si vous le voulez tout est permis et surtout de s’amuser avec un brin de nostalgie pour cette culture musicale et pas que … des années 80, animée par Jam Li. Alors… soyez prêts à chanter et danser !!!
Places assises limitées, réservation recommandée. .
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere! Enjoy this special evening while sampling local produce and craft beers.
L’événement SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′ Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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