Lo Pailhès en concert Minuit dans l’autre monde Théâtre le Phare Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Lo Pailhès en concert Minuit dans l’autre monde

Samedi 26 septembre 2026 de 20h30 à 22h30. Théâtre le Phare 17 Boulevard Louis salvator Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Une soirée rock entre ombre et lumière, en duo avec Guillaume Bonnet aux percussions.

Des nouvelles chansons brutes et intimes et bien plus encore dans l’un des lieux les plus chaleureux de Marseille.

Auteur compositeur interprète, Lo Pailhès compose des chansons rock à texte depuis 1994. Autodidacte et passionné, il a forgé un univers singulier où des mélodies crépusculaires, épurées laissent toute la place à des textes sans concessions, directs et incisifs.

Son écriture se nourrit d’une observation attentive du monde. Ses propres ressentis mêlés à des histoires imaginées ou réinterprétées, dans une veine à la fois grotesque et sérieuse, où la réalité se mêle au songe. Un spleen quasi baudelairien traverse ses chansons, porté par un phrasé découpé et tranché, des atmosphères denses que plusieurs critiques ont rapprochées de l’univers de Lou Reed. .

Théâtre le Phare 17 Boulevard Louis salvator Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 08 27 66 lo@pailhes.com

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English :

A rock concert that blends light and shadow, performed as a duo with Guillaume Bonnet on percussion.

New, raw, and intimate songs—and much more—at one of Marseille’s coziest venues.

L’événement Lo Pailhès en concert Minuit dans l’autre monde Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille