Lo Parlament : installation sonore immersive, CERC – centre de creacion musicau, Pau

Informations pratiques

Lo Parlament : installation sonore immersive Samedi 19 septembre, 10h00 CERC – centre de creacion musicau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir Lo Parlament, l’installation sonore générative de Martin Antiphon.

Pour les Journées européennes du patrimoine, CERC vous propose de visiter le lavoir du Hédas sous un nouveau jour.

Jusqu’au début du XXe siècle, les lavoirs sont de hauts lieux de sociabilité, parmi les rares espaces presque exclusivement féminins. Lieux de rencontre, de débats, de médisance comme de solidarité, ils laissent circuler librement la parole, tandis que les chants rythment le travail.

Surnommé, comme tant d’autres, la « Chambre des députés », le lavoir du Hédas, situé dans un quartier populaire de Pau, ne fait pas exception : les dernières nouvelles y circulent et l’on y débat de la cité.

Lo Parlament est une installation sonore générative de Martin Antiphon, pensée pour dialoguer avec ce lieu. Elle met en relation un continuum sonore spatialisé, généré en temps réel à partir de chants traditionnels pyrénéens et de sons de nature enregistrés dans les Pyrénées, avec des « séances » traduisant en musique les comptes rendus de l’Assemblée nationale.

Symbole du lien entre une population et celles et ceux qui la gouvernent, Lo Parlament questionne notre rapport aux lieux de débat et de pouvoir. L’installation invite également à prendre le temps d’écouter la création musicale et à se laisser inspirer par le lavoir, son histoire et sa mémoire.

Lo Parlament qu’ei ua installacion sonòra immersiva installada dens lo lavader deu Hedàs, a Pau. Que hè dialògar un continúum sonòr espacializat, generat a partir de cantas tradicionalas pirenencas, e tractaments sonòrs tradusent en musica los comptes renduts de las sesilhas de l’Amassada nacionau.

Simbèu deu ligam enter ua populacion e los qui la govèrnan, Lo Parlament que questiona lo noste rapòrt aus lòcs de debat e de poder, e que’ns convida a préner temps entà escotar e deishar-se inspirar peu lavader deu Hedàs e la soa istòria.

CERC – centre de creacion musicau 5 rue de la Fontaine, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 07 49 92 61 49 https://cerc-creacion.org https://www.facebook.com/cerc.centredecreacionmusicau;https://www.instagram.com/cerc.centredecreacion/ Fondé par les membres de la compagnie Hart Brut et du label Pagans à Pau, dans le quartier du Hédas, au sein du tiers-lieu La Ciutat, CERC est un centre artistique dédié à la création musicale en lien avec le patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il accueille des résidences de création ou des travaux de recherche, passe des commandes d’œuvres, mène des actions culturelles et de médiation, des projets de transmission, accompagne des artistes et contribue à la diffusion des musiques de création.

CERC souhaite apporter une vision neuve et singulière des musiques dites « traditionnelles ». Ouvert aux différentes esthétiques et à la diversité, cet espace est destiné aussi bien à des musiciens locaux, amateurs ou professionnels, qu’à des artistes du monde. Ces musiques peuvent s’inscrire dans une continuité ou chercher une rupture, qu’elles soient instrumentales, vocales, électroniques ou mixtes, qu’elles travaillent sur des formes de compositions spontanées ou méditées. Elles peuvent dépasser leur simple champ disciplinaire pour rencontrer d’autres pratiques artistiques.

CERC propose un environnement artistique et technique de haut niveau pour des artistes confirmés ou émergents. Il travaille sur des œuvres musicales innovantes, des démarches d’expérimentation dans le domaine des musiques d’essence patrimoniale et s’attache notamment aux notions d’engagement artistique et de dépassement.

Au delà des moments de recherche, de composition ou de résidence, CERC accompagne les artistes dans leur structuration et leur diffusion.

CERC est un projet coopératif au sein de La Ciutat, cité créative de la culture béarnaise, un tiers-lieu regroupant les acteurs de la culture occitane. Le CIRDOC – Institut occitan de Cultura est le partenaire privilégié du centre de création sur les questions des ressources patrimoniales et de leur interprétation. Les autres membres de ce tiers-lieu culturel peuvent être sollicités, pour assurer des actions de médiation et de transmission, en danse ou conte par exemple, pour du travail autour de la lutherie, pour les traductions, les questions liées à la langue occitane, etc.

CERC bénéficie également, dans ce quartier en pleine mutation, de divers espaces de médiation et de petite diffusion mutualisés au sein de La Ciutat.

CERC ne se limite pas à son seul espace et a vocation à rayonner. Il organise des résidences, des actions culturelles et de la diffusion dans d’autres équipements partenaires de l’agglomération paloise et au-­delà, en Béarn, Nouvelle-Aquitaine, Région Occitanie, en transfrontalier, etc.

Venez découvrir Lo Parlament, l’installation sonore générative de Martin Antiphon ! Pour les Journées européennes du Patrimoine, CERC vous propose de visiter le lavoir du Hédas sous un nouveau jour.

© CERC – centre de creacion musicau