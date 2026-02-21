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Location de barques au lac Daumesnil Barques du lac Daumesnil Paris

samedi 21 février 2026 · Barques du lac Daumesnil · Paris

Location de barques au lac Daumesnil Barques du lac Daumesnil Paris

Informations pratiques

Début
samedi 21 février 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Barques du lac Daumesnil
Adresse
Route de ceinture du lac Daumesnil
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>1 ou 2 personnes : 15 € la barque</p><p>3  ou 4 personnes : 16 € la barque</p>

Une promenade dépaysante à Paris. Venez canoter sans danger sur les douze hectares du lac Daumesnil. Nature, aventure, remise en forme, détente, romantisme…

Comptez environ 45 minutes pour faire le grand tour du lac en ramant tranquillement.

Pas de réservations, embarquement immédiat !

Bienvenue aux chiens et à leurs maîtres.

Du samedi 21 février 2026 au jeudi 01 octobre 2026 :
payant

1 ou 2 personnes : 15 € la barque

3  ou 4 personnes : 16 € la barque

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T01:00:00+01:00
fin : 2026-10-02T01:59:59+02:00
Date(s) :

Barques du lac Daumesnil Route de ceinture du lac Daumesnil  75012 Paris
barquesdaumesnil@yahoo.com


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