Location de barques au lac Daumesnil Barques du lac Daumesnil Paris
samedi 21 février 2026 · Barques du lac Daumesnil · Paris
Informations pratiques
Une promenade dépaysante à Paris. Venez canoter sans danger sur les douze hectares du lac Daumesnil. Nature, aventure, remise en forme, détente, romantisme…
Comptez environ 45 minutes pour faire le grand tour du lac en ramant tranquillement.
Pas de réservations, embarquement immédiat !
Bienvenue aux chiens et à leurs maîtres.
Du samedi 21 février 2026 au jeudi 01 octobre 2026 :
payant
1 ou 2 personnes : 15 € la barque
3 ou 4 personnes : 16 € la barque
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T01:00:00+01:00
fin : 2026-10-02T01:59:59+02:00
Date(s) :
Barques du lac Daumesnil Route de ceinture du lac Daumesnil 75012 Paris
barquesdaumesnil@yahoo.com
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