Location de barques sur le lac des Minimes Location de barques sur le lac des Minimes Paris
dimanche 1 mars 2026 · Location de barques sur le lac des Minimes · Paris
Informations pratiques
Revivez le début du canotage sur le lac des Minimes dans le bois de Vincennes grâce aux barques en location sur place. Profitez du cadre naturel du lac, faites le tour des îles, longez la cascade et appréciez le calme environnant.
Vous pourrez observer de nombreux oiseaux et même des hérons !
Du dimanche 01 mars 2026 au lundi 30 novembre 2026 :
payant
Pour 1 heure :
12€ pour 1 ou 2 personne(s)
14€ pour 3 ou 4 personnes
Caution : 10€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-01T01:00:00+01:00
fin : 2026-12-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Location de barques sur le lac des Minimes Avenue de Nogent 75012 Paris
+33612158287
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