Location de barques sur le lac des Minimes Location de barques sur le lac des Minimes Paris

dimanche 1 mars 2026 · Location de barques sur le lac des Minimes · Paris

Informations pratiques

Revivez le début du canotage sur le lac des Minimes dans le bois de Vincennes grâce aux barques en location sur place. Profitez du cadre naturel du lac, faites le tour des îles, longez la cascade et appréciez le calme environnant.

Vous pourrez observer de nombreux oiseaux et même des hérons !

Du dimanche 01 mars 2026 au lundi 30 novembre 2026 :

payant

Pour 1 heure :

12€ pour 1 ou 2 personne(s)

14€ pour 3 ou 4 personnes

Caution : 10€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-12-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Location de barques sur le lac des Minimes Avenue de Nogent 75012 Paris

+33612158287



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