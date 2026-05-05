L’Occitanie qu’és aquò? Conférence Hors Les Murs des Archives Départementales de la Haute-Garonne, La Cafetière, Aurignac

L’Occitanie qu’és aquò? Conférence Hors Les Murs des Archives Départementales de la Haute-Garonne Mercredi 20 mai, 19h00 La Cafetière Haute-Garonne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T20:30:00+02:00

L’OCCITANIE, QU’ES AQUÒ ?

CONFÉRENCE

En partenariat avec l’antenne du Comminges des Archives départementales de la Haute-Garonne, nous vous invitons à découvrir ce qu’est l’Occitanie, ses origines, son histoire, sa culture.

Au cours d’un échange convivial, illustré d’archives, les intervenants vous présenteront les différentes facettes de ce territoire où l’on cultive encore la convivéncia : ses limites géographiques, ses relations transfrontalières, ses valeurs de liberté, de parité et de partage, les caractéristiques occitanes (cuisine, architecture, etc.). Ils font le pari de vous surprendre et de vous en apprendre beaucoup sur ce territoire historique, culturel et linguistique !

Animation : Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle aux Archives départementales, et Pascal Bergougnan, chargé de mission auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour la valorisation de la culture et de la langue occitane.

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

En partenariat avec les Archives du Comminges, venez découvrir l’Occitanie et ses richesses. Un moment convivial, ponctué d’archives, pour explorer son histoire, sa culture et ses traditions. CONFERENCE ARCHIVES DEPARTEMENTALES HAUTE GARONNE

Les Archives Départementales de la Haute-Garonne