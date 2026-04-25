L’Odeur de l’Herbe Coupée Projection-Débat Cloyes-les-Trois-Rivières
L’Odeur de l’Herbe Coupée Projection-Débat Cloyes-les-Trois-Rivières mardi 19 mai 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Projection Débat L’Odeur de l’Herbe Coupée
Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Projection-Débat dans le cadre de la Fête de la Nature. Ce documentaire donne la parole à tous les acteurs de la vie du renard (piégeur, chasseur, scientifique…) qui exposent leurs points de vue, pour vous aider à faire le vôtre sur cet animal sujet à tant de controverses.
La projection sera accompagnée d’un temps de présentation de l’animal par Bruno Landier, inspecteur de l’Environnement auprès de l’Office Français de la Biodiversité et d’un temps d’échanges convivial.
Inscription auprès de La Maison des Trois Rivières. .
Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
L’Odeur de l’Herbe Coupée: Screening-Debate as part of the Fête de la Nature
L’événement Projection Débat L’Odeur de l’Herbe Coupée Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN
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