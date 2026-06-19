L’Odyssée d’Amanite, Orchestre national de Metz Gand Est, S La BAM Metz samedi 13 février 2027.

Metz

L’Odyssée d’Amanite, Orchestre national de Metz Gand Est, S

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-13 15:00:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Raconté avec la complicité de la comédienne Claire Cahen, Amanite le petit champignon rêve de se faire des amis et de trouver sa place dans le monde. Poussé par sa curiosité et son courage insufflé par l’énergie de l’orchestre, Amanite parcourt des paysages magnifiques jusqu’à ce qu’il rencontre une forêt malade… et se découvre un pouvoir insoupçonné.

Style symphonique

Public dès 3 ansTout public

10 .

La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Told with the help of actress Claire Cahen, Amanite, the little mushroom, dreams of making friends and finding his place in the world. Driven by his curiosity and courage—fueled by the orchestra’s energy—Amanite travels through magnificent landscapes until he encounters a sick forest… and discovers an unexpected power.

Style: symphonic

Audience: ages 3 and up

L’événement L’Odyssée d’Amanite, Orchestre national de Metz Gand Est, S Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ