Informations pratiques

Rothau

L’Odyssée

Rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :

2026-09-25

INTERDIT 12 ANS

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX. .

Rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est contact@cinema-leroyal.fr

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English :

L’événement L’Odyssée Rothau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche