L’oeil dans le rétro Il était une fois… La Salamandre Morlaix

L’oeil dans le rétro Il était une fois…

La Salamandre 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

2026-03-13

Dans le cadre de notre événement de Mars Les Femmes sont des réalisateur·ices comme les autres

L’OEIL DANS LE RÉTRO revisite le conte de fée en ce vendredi 13 mars où les injonctions faites aux femmes deviennent leurs malédictions et ce n’est JAMAIS le prince charmant qui viendra les sauver, les aimer…

Jamais, elles ne vivront heureuses et n’auront jamais beaucoup d’enfant.

Il était une fois des femmes dont le corps devient objet malmené, contraint, martyrisé. Trouveront-elles le moyen de s’émanciper ?

> À 18h30

DON’T WORRY DARLING de Olivia Wilde

La chronique d’une communauté isolée dans le désert californien en plein coeur des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.

> À 21h

THE UGLY STEPSITER d’Emilie Blichfeldt (Interdit aux moins de 16 ans)

Dans un royaume où la beauté règne en maître, la jeune Elvira doit faire face à une redoutable concurrence pour espérer conquérir le cœur du prince. Parmi les nombreuses prétendantes, se trouve notamment sa demi-sœur, à l’insolente beauté. Pour parvenir à ses fins dans cette impitoyable course au physique parfait, Elvira devra recourir aux méthodes les plus extrêmes… .

La Salamandre 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

