L’Oeil du Tarot de Marseille : rencontre avec Odélia Kammoun, La Fabulerie, Marseille

L’Oeil du Tarot de Marseille : rencontre avec Odélia Kammoun Samedi 13 juin, 12h00 La Fabulerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre, réservation des créneaux de lecture de tarot obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

Présentation de L’Oeil du Tarot de Marseille, de l’artiste Odélia Kammoun (Orient Editions, 2025) suivie de séances individuelles de lecture de tarot.

On a du mal à déterminer l’origine des jeux de tarot dits « de Marseille » : parvenus d’Orient il y a plus de 600 ans, ou pur produit de la Renaissance italienne ? Le jeu perdure et fascine le monde entier. Ancré dans une genèse mystérieuse, suspendu entre spiritualité et philosophie, le Tarot trace le chemin universel de l’âme humaine.

C’est « l’Œil » intérieur dont parle Odélia Kammoun lorsqu’elle nous conte l’incroyable chemin du Tarot et son histoire subjuguante, certainement insufflée par ses ancêtres nord-africains. Illustratrice de talent, elle nous offre une interprétation des arcanes majeurs dans ce livre accompagné de 22 cartes originales, comme autant de petits tableaux chatoyants, le tout dans une jolie boîte.

La Fabulerie 10 Boulevard garibaldi, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486971988 https://lafabulerie.com [{« type »: « link », « value »: « https://agence-karkade.com/ »}] La Fabulerie est un tiers-lieu culturel vivant, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager, créer, expérimenter et apprendre ensemble. C’est un espace où chacun·e peut venir avec ses idées, ses projets, ses envies, et les voir grandir au contact des autres.

Lieu de rencontres intergénérationnelles, de découvertes artistiques, de création numérique et d’expérimentations collectives, la Fabulerie est un laboratoire du faire ensemble, ancré à la fois dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux de notre époque.

Dans l’espace sur rue et sur scène, nous accueillons tout au long de l’année des expositions liées aux arts visuels.

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

© Agence Karkadé / Sama Beydoun