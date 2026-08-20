L’œuf, bon ou mauvais procès ?, Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie, Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie · Paris
Informations pratiques
L’œuf, bon ou mauvais procès ? Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie Paris
Accès libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
À travers l’exemple de l’œuf, venez découvrir comment l’évolution de la recherche scientifique influence la réputation et notre perception de certains aliments.
Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0140058335 https://www.cite-sciences.fr/bibliotheque https://x.com/bibliothequeBSI La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée.
La bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie est en accès libre et gratuit, du mardi au dimanche, de 12h à 18h45. Ressources documentaires à emprunter ou à consulter sur place, espaces de travail, wifi… Évènements et ateliers réguliers. Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
À travers l’exemple de l’œuf, venez découvrir comment l’évolution de la recherche scientifique influence la réputation et notre perception de certains aliments.
Getty Images
À voir aussi à Paris (Paris)
- Salsa Meets Jazz Le Son de la Terre PARIS 05 20 août 2026
- Visite guidée du Parc de Belleville Parc de Belleville Paris 20 août 2026
- Projection du film « Marée noire, colère rouge » Parc de Belleville Paris 20 août 2026
- A la découverte des quartiers parisiens : le quartier de Bel-Air Devant le monument à Georges Courteline (métro Picpus) Paris 20 août 2026
- Monks • Make It Shine SUPERSONIC Paris 21 août 2026