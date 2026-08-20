L’œuvre de shakespeare a-t-elle été écrite par une femme ? Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris
Informations pratiques
Dans son livre « Mary Sidney alias Shakespeare » Aurore Évain mène une enquête aussi documentée que captivante. D’indices troublants en recoupements probants, elle démontre que, s’il est assez improbable que William Shakespeare ait écrit les trente-six pièces qui lui sont attribuées, il est en revanche tout à fait vraisemblable que Mary Sidney, comtesse de Pembroke, en soit la véritable autrice.
Lauréate du Prix Pandore 2024, Aurore Evain est metteuse en scène, autrice, comédienne et chercheuse. Militante au sein du Mouvement HF pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture, elle est à l’initiative des « Journées du matrimoine ».
Maison d’édition indépendante, Talents Hauts s’est fait une spécialité du décryptage des stéréotypes notamment sexistes, et prolonge son action avec l’organisation d’un concours d’écriture, Lire Égaux, d’expositions et de conférences et formations.
La maison publie environ 20 nouveautés par an, des albums, des romans juniors, pour ados et adultes ainsi que des essais. Maison d’édition « de fonds », près des deux tiers des 400 titres publiés sont toujours disponibles et exploités notamment à l’étranger.
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026, se tiendra Lisons Libres ! la deuxième fête de l’édition indépendante en île-de-France organisée par l’EDIF à la Halle des Blancs Manteaux (Paris 4e).
À l’occasion des Journées du Matrimoine et du salon de l’édition indépendante d’Île de France : « Lisons Libres ! », la bibliothèque Marguerite Audoux est heureuse d’accueillir l’historienne et autrice Aurore Evain, qui partagera avec vous ses recherches.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée gratuite sur réservation par téléphone ou via le lien billetweb ci-dessous
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Marguerite Audoux et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 20 août 2026
- Une bibliothèque éphémère aux couleurs de l’Amérique à Paris Plages 20 août 2026
- Visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris 20 août 2026
- Atelier Pizza by Paolo ❁ Jardin21 Jardin21 Paris 20 août 2026
- Guinguette Latino – Open air 100% musica latina ! Les Lionnes Paris 20 août 2026