L’œuvre de shakespeare a-t-elle été écrite par une femme ? Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Dans son livre « Mary Sidney alias Shakespeare » Aurore Évain mène une enquête aussi documentée que captivante. D’indices troublants en recoupements probants, elle démontre que, s’il est assez improbable que William Shakespeare ait écrit les trente-six pièces qui lui sont attribuées, il est en revanche tout à fait vraisemblable que Mary Sidney, comtesse de Pembroke, en soit la véritable autrice.

Lauréate du Prix Pandore 2024, Aurore Evain est metteuse en scène, autrice, comédienne et chercheuse. Militante au sein du Mouvement HF pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture, elle est à l’initiative des « Journées du matrimoine ».

Maison d’édition indépendante, Talents Hauts s’est fait une spécialité du décryptage des stéréotypes notamment sexistes, et prolonge son action avec l’organisation d’un concours d’écriture, Lire Égaux, d’expositions et de conférences et formations.

La maison publie environ 20 nouveautés par an, des albums, des romans juniors, pour ados et adultes ainsi que des essais. Maison d’édition « de fonds », près des deux tiers des 400 titres publiés sont toujours disponibles et exploités notamment à l’étranger.

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026, se tiendra Lisons Libres ! la deuxième fête de l’édition indépendante en île-de-France organisée par l’EDIF à la Halle des Blancs Manteaux (Paris 4e).

visuel du salon Lisons libres ! ; Crédits : D.R.

À l’occasion des Journées du Matrimoine et du salon de l’édition indépendante d’Île de France : « Lisons Libres ! », la bibliothèque Marguerite Audoux est heureuse d’accueillir l’historienne et autrice Aurore Evain, qui partagera avec vous ses recherches.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée gratuite sur réservation par téléphone ou via le lien billetweb ci-dessous

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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