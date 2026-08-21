L’oiseau d’Ourdi, Théâtre Rue de Belleville, Nantes

Informations pratiques

L’oiseau d’Ourdi 27 novembre – 5 décembre Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique

de 12 à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T21:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T21:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:30:00+01:00

Au cœur de la forêt, une femme, fugitive, déroule le film de ses vingt ans et des treize années qu’elle a passées au côté de la Barbe bleue. D’une romance se confondant avec son rêve d’actrice, du désir et de la passion effacés par la peur et l’épuisement. Son récit prend vie jusqu’à laisser entrevoir l’aube de sa guérison.

Inspiré d’une histoire vraie et tissé avec l’univers du conte, L’oiseau d’Ourdi raconte, de manière à la fois poétique et réaliste, une relation amoureuse qui vire à la violence intime et la quête d’une femme pour sortir de l’emprise.

Une rencontre avec l’équipe artistique aura lieu à l’issue de la représentation du samedi 4 décembre.

Texte de Jeanne-Claire Marchand

Avec Jeanne-Claire Marchand et Sébastien Landry

Mise en scène : Hervé Guilloteau

Collaboration artistique corps et mouvement : Laura Abad

Création lumière : Sara Lebreton

Création sonore : Régis Langlais

Création vidéo et teaser : Isabelle Mandin

Production : Christelle Guillotin

En coréalisation avec Grosse théâtre,

avec le soutien de la Ville de Nantes / les fabriques laboratoire(s) artistique(s) et du Département de

Loire-Atlantique

Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/loiseau-dourdi/ »}]

Tissée avec l’univers du conte, cette histoire vraie raconte de manière poétique et réaliste une relation amoureuse qui vire à la violence intime et la quête d’une femme pour sortir de l’emprise.

Cie Boule à facettes