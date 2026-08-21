L’oiseau d’Ourdi, Théâtre Rue de Belleville, Nantes
vendredi 27 novembre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes
Informations pratiques
L’oiseau d’Ourdi 27 novembre – 5 décembre Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique
de 12 à 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T21:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T21:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:30:00+01:00
Au cœur de la forêt, une femme, fugitive, déroule le film de ses vingt ans et des treize années qu’elle a passées au côté de la Barbe bleue. D’une romance se confondant avec son rêve d’actrice, du désir et de la passion effacés par la peur et l’épuisement. Son récit prend vie jusqu’à laisser entrevoir l’aube de sa guérison.
Inspiré d’une histoire vraie et tissé avec l’univers du conte, L’oiseau d’Ourdi raconte, de manière à la fois poétique et réaliste, une relation amoureuse qui vire à la violence intime et la quête d’une femme pour sortir de l’emprise.
Une rencontre avec l’équipe artistique aura lieu à l’issue de la représentation du samedi 4 décembre.
Texte de Jeanne-Claire Marchand
Avec Jeanne-Claire Marchand et Sébastien Landry
Mise en scène : Hervé Guilloteau
Collaboration artistique corps et mouvement : Laura Abad
Création lumière : Sara Lebreton
Création sonore : Régis Langlais
Création vidéo et teaser : Isabelle Mandin
Production : Christelle Guillotin
En coréalisation avec Grosse théâtre,
avec le soutien de la Ville de Nantes / les fabriques laboratoire(s) artistique(s) et du Département de
Loire-Atlantique
Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/loiseau-dourdi/ »}]
Tissée avec l’univers du conte, cette histoire vraie raconte de manière poétique et réaliste une relation amoureuse qui vire à la violence intime et la quête d’une femme pour sortir de l’emprise.
Cie Boule à facettes
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Exposition : Sous terre, la vie du sol, Parc du Grand Blottereau, Nantes 21 août 2026
- Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes 21 août 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 21 août 2026
- Les Initiations gratuites de la Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes 21 août 2026
- LA GRANDE DINGUERIE avec Tragédie pour le grand retour du duo originel Silky Shaï & Tizy Bone !, Warehouse, Nantes 22 août 2026