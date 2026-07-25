L’oiseau d’Ourdi Théâtre Rue de Belleville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-28 21:00 – 22:30

Gratuit : non de 12 à 22€ Adulte

Au cœur de la forêt, une femme, fugitive, déroule le film de ses vingt ans et des treize années qu’elle a passées au côté de la Barbe bleue. D’une romance se confondant avec son rêve d’actrice, du désir et de la passion effacés par la peur et l’épuisement. Son récit prend vie jusqu’à laisser entrevoir l’aube de sa guérison.Inspiré d’une histoire vraie et tissé avec l’univers du conte, L’oiseau d’Ourdi raconte, de manière à la fois poétique et réaliste, une relation amoureuse qui vire à la violence intime et la quête d’une femme pour sortir de l’emprise.Une rencontre avec l’équipe artistique aura lieu à l’issue de la représentation du samedi 4 décembre. Texte de Jeanne-Claire MarchandAvec Jeanne-Claire Marchand et Sébastien LandryMise en scène : Hervé Guilloteau Collaboration artistique corps et mouvement : Laura AbadCréation lumière : Sara LebretonCréation sonore : Régis LanglaisCréation vidéo et teaser : Isabelle MandinProduction : Christelle Guillotin En coréalisation avec Grosse théâtre,avec le soutien de la Ville de Nantes / les fabriques laboratoire(s) artistique(s) et du Département deLoire-Atlantique

Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100



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