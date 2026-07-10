Lo’Jo Trio Petit port de Haute-Indre Indre
jeudi 23 juillet 2026 · Petit port de Haute-Indre · Indre
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 17:00 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
Un concert de Lo’Jo Trio et des jeux pour le premier Jeudi Indrais de l’étéEn partenariat avec « L’étoile verte, premiers pas », la Ville d’Indre et l’Association Culturelle de l’Été vous invitent :Dès 17h, des balades en attelage, des jeux en bois, un tipi lecture et un photobooth dans un espace détente.La soirée se poursuivra à 20h30 avec Lo’Jo en trio pour « des versions dévêtues des chansons du groupe mais aussi de quelques pièces inédites ou oubliées. »???? Jeudi 23 juillet de 17h à 22hChemin du port de Haute-IndreFood truck sur place. Pensez à votre éco-cup? Gratuit
Petit port de Haute-Indre Indre 44610
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