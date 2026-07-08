Lolab festival 211 Paris

Informations pratiques

Deux jours pour célébrer la culture latine sous toutes ses formes.

Musique, marché, gastronomie, art, drag, danse et rencontres LOLAB investit les espaces du 211 pour un week-end de création, de partage et de fête porté par des projets et entrepreneurs latinos basés en Europe.

SAMEDI 18 JUILLET

Dans la journée — Marché & ateliers

Ouvert à tous, tous âges confondus. Viens découvrir des créateurs, des artisans et des projets portés par la communauté latine de Paris. Restauration sur place assurée par le 211 + bar.

Le soir — DRAG SHOW avec le collectif DESACATO

La salle intérieure du 211 se transforme en scène pour un show spectaculaire avec les drags latinas les plus iconiques d’Europe, réunies à Paris pour une nuit inoubliable.

✦ Bingo

✦ Concours Lip Sync

✦ Ambiance cabaret latina

⚠️ Réservation de table fortement conseillée pour ne rien rater du show.

À minuit — CLUB NIGHT · Communion × Basscule

La salle se transforme en dancefloor. Techno et sonorités groove avec une installation visuelle immersive : show laser + VJ set. Une nuit portée par deux collectifs latinos de la scène électronique parisienne.

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DIMANCHE 19 JUILLET

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À partir de 15h — Marché, ateliers & danse

Une après-midi douce et ouverte à toutes et tous.

✦ Marché de créateurs

✦ Ateliers pour les enfants

✦ Latino salsa — danse au son des rythmes latinos

✦ Open decks — la platine est ouverte à tous ceux qui veulent mixer

Un moment d’intégration et d’opportunité : que tu sois DJ confirmé ou simple curieux, le dimanche t’appartient.

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INFOS PRATIQUES

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Le 211 — Paris

Restauration & bar sur place

Réservation de table recommandée pour le drag show du samedi soir

Un week-end festif dédié à la culture, à la création et aux talents latinos.

Le dimanche 19 juillet 2026

de 15h22 à 22h00

Le samedi 18 juillet 2026

de 14h00 à 00h00

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T00:00:00+02:00;2026-07-19T15:22:00+02:00_2026-07-19T22:00:00+02:00

211 211 Av. Jean Jaurès 75019 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris, FranceParis

https://dice.fm/event/xeyq3e-lolab-festival-18th-jul-211-paris-tickets +33783866950 lolabhello@gmail.com https://www.facebook.com/search/top?q=lolab%20festival https://www.facebook.com/search/top?q=lolab%20festival



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