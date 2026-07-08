Lolab festival 211 Paris
samedi 18 juillet 2026 · 211 · Paris
Informations pratiques
Deux jours pour célébrer la culture latine sous toutes ses formes.
Musique, marché, gastronomie, art, drag, danse et rencontres LOLAB investit les espaces du 211 pour un week-end de création, de partage et de fête porté par des projets et entrepreneurs latinos basés en Europe.
SAMEDI 18 JUILLET
Dans la journée — Marché & ateliers
Ouvert à tous, tous âges confondus. Viens découvrir des créateurs, des artisans et des projets portés par la communauté latine de Paris. Restauration sur place assurée par le 211 + bar.
Le soir — DRAG SHOW avec le collectif DESACATO
La salle intérieure du 211 se transforme en scène pour un show spectaculaire avec les drags latinas les plus iconiques d’Europe, réunies à Paris pour une nuit inoubliable.
✦ Bingo
✦ Concours Lip Sync
✦ Ambiance cabaret latina
⚠️ Réservation de table fortement conseillée pour ne rien rater du show.
À minuit — CLUB NIGHT · Communion × Basscule
La salle se transforme en dancefloor. Techno et sonorités groove avec une installation visuelle immersive : show laser + VJ set. Une nuit portée par deux collectifs latinos de la scène électronique parisienne.
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DIMANCHE 19 JUILLET
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À partir de 15h — Marché, ateliers & danse
Une après-midi douce et ouverte à toutes et tous.
✦ Marché de créateurs
✦ Ateliers pour les enfants
✦ Latino salsa — danse au son des rythmes latinos
✦ Open decks — la platine est ouverte à tous ceux qui veulent mixer
Un moment d’intégration et d’opportunité : que tu sois DJ confirmé ou simple curieux, le dimanche t’appartient.
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INFOS PRATIQUES
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Le 211 — Paris
Restauration & bar sur place
Réservation de table recommandée pour le drag show du samedi soir
Un week-end festif dédié à la culture, à la création et aux talents latinos.
Le dimanche 19 juillet 2026
de 15h22 à 22h00
Le samedi 18 juillet 2026
de 14h00 à 00h00
gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T00:00:00+02:00;2026-07-19T15:22:00+02:00_2026-07-19T22:00:00+02:00
211 211 Av. Jean Jaurès 75019 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris, FranceParis
https://dice.fm/event/xeyq3e-lolab-festival-18th-jul-211-paris-tickets +33783866950 lolabhello@gmail.com https://www.facebook.com/search/top?q=lolab%20festival https://www.facebook.com/search/top?q=lolab%20festival
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