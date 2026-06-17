Longe-côte au profit de la SNSM Hauteville-sur-Mer
Longe-côte au profit de la SNSM Hauteville-sur-Mer samedi 15 août 2026.
Hauteville-sur-Mer
Longe-côte au profit de la SNSM
Cale sud Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Longe-côte au profit de la SNSM à Hauteville-sur-Mer.
10€
Ouvert à tous, dès 12 ans.
Prêt de combinaison possible, t-shirt (pas de dos nu) et chaussures indispensables
Réservation conseillée. .
Cale sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Longe-côte au profit de la SNSM
L’événement Longe-côte au profit de la SNSM Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme
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