Longe-côte au profit de la SNSM Hauteville-sur-Mer samedi 15 août 2026.

Hauteville-sur-Mer

Longe-côte au profit de la SNSM

Cale sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Longe-côte au profit de la SNSM à Hauteville-sur-Mer.

10€

Ouvert à tous, dès 12 ans.

Prêt de combinaison possible, t-shirt (pas de dos nu) et chaussures indispensables

Réservation conseillée. .

Cale sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Longe-côte au profit de la SNSM

L’événement Longe-côte au profit de la SNSM Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme