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Longe côte Ault

Longe côte Ault samedi 29 août 2026.

Ville : 80460 Ault

Département : Somme

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 13 13 Tarif de base plein tarif

Ault

Longe côte

Ault Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 10:00:00

Date(s) :
2026-08-29

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.
Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.
Rendez-vous à 8h30.
La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.
Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.
Rendez-vous à 8h30.   .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64  longecault@gmail.com

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English :

Equipment hire and baptism are priced at 13?
Discover this invigorating nautical activity in a friendly atmosphere organized by longe c’Ault.
Training in length, use of propulsion tools and sea outings.
For safety reasons, prior registration is required.
Meet at 8:30 a.m.

L’événement Longe côte Ault a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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