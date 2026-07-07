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AGENDA · Dinard

Longe-côte patrimoine Promenade des Alliés Dinard

vendredi 28 août 2026 · Promenade des Alliés · Dinard

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Promenade des Alliés
Adresse
Plage de l'Ecluse
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Longe-côte patrimoine

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Animation organisée par le CCAS.

Longe-côte de la plage de l’Ecluse jusqu’à la plage de Saint-Enogat.

Animation réservée aux habitants de Dinard.
A partir de 12 ans.

Rendez-vous au poste de secours sur la plage de l’Ecluse.

Activité payante selon quotient familial. Inscriptions obligatoires (places limitées) au CCAS 57 rue des Minées à DINARD 02 99 46 50 99   .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99 

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English :

L’événement Longe-côte patrimoine Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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