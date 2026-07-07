Longe-côte patrimoine Promenade des Alliés Dinard

Informations pratiques

Dinard

Longe-côte patrimoine

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:30:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Animation organisée par le CCAS.

Longe-côte de la plage de l’Ecluse jusqu’à la plage de Saint-Enogat.

Animation réservée aux habitants de Dinard.

A partir de 12 ans.

Rendez-vous au poste de secours sur la plage de l’Ecluse.

Activité payante selon quotient familial. Inscriptions obligatoires (places limitées) au CCAS 57 rue des Minées à DINARD 02 99 46 50 99 .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Longe-côte patrimoine Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme