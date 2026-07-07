Longe-côte patrimoine Promenade des Alliés Dinard
vendredi 28 août 2026 · Promenade des Alliés · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Longe-côte patrimoine
Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Animation organisée par le CCAS.
Longe-côte de la plage de l’Ecluse jusqu’à la plage de Saint-Enogat.
Animation réservée aux habitants de Dinard.
A partir de 12 ans.
Rendez-vous au poste de secours sur la plage de l’Ecluse.
Activité payante selon quotient familial. Inscriptions obligatoires (places limitées) au CCAS 57 rue des Minées à DINARD 02 99 46 50 99 .
Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
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English :
L’événement Longe-côte patrimoine Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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