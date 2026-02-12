Longines League of Nations Gassin St Tropez Haras de Gassin Gassin
Longines League of Nations Gassin St Tropez Haras de Gassin Gassin mercredi 16 septembre 2026.
Plongez au cœur du jumping international avec le Jumping Gassin International Longines League Of Nations™ ! Les meilleurs cavaliers mondiaux s’affrontent au Haras de Gassin Polo Club Saint-Tropez.
Haras de Gassin 1999 route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : Longines League of Nations Gassin St Tropez
Dive into the heart of international jumping with the Jumping Gassin International Longines League Of Nations™! The world’s best riders compete at the Haras de Gassin Polo Club Saint-Tropez.
