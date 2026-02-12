Longines League of Nations Gassin St Tropez Haras de Gassin Gassin

Longines League of Nations Gassin St Tropez

Haras de Gassin 1999 route du Bourrian Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-16

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-16

Plongez au cœur du jumping international avec le Jumping Gassin International Longines League Of Nations™ ! Les meilleurs cavaliers mondiaux s’affrontent au Haras de Gassin Polo Club Saint-Tropez.

.

Haras de Gassin 1999 route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Longines League of Nations Gassin St Tropez

Dive into the heart of international jumping with the Jumping Gassin International Longines League Of Nations™! The world’s best riders compete at the Haras de Gassin Polo Club Saint-Tropez.

L’événement Longines League of Nations Gassin St Tropez Gassin a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme de Gassin