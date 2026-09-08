Longitude Loire Cale du Bac Indre

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 16:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Vivant au rythme du fleuve, consciente de la nécessité de le préserver, la Ville d’Indre, signataire du Manifeste de Loire, lui consacre un événement mêlant découverte nature et spectacle.Sur la cale du bac à Basse-Indre, l’association Indre Histoire d’Iles invite le public à regarder la Loire autrement.Puis, à bord du bac, les piétons s’offrent une parenthèse avant de poursuivre la promenade jusqu’au pied du « Feu de la Mindine », où deux artistes rendent hommage au fleuve : Aron, sorte de Don Quichotte contemporain, s’est mis en tête de sauver la Loire qui souffre de sécheresse et de pollution, dans une (presque) indifférence générale. Son histoire est aussi celle du fleuve, poétique et pleine d’enjeux… pour appréhender différemment notre rapport au vivant et considérer la Loire comme un être à part entière.Représentation suivie d’un échange avec les artistes.****************************Dans le cadre des Journées Européennes du PatrimoineAvec la Compagnie Bulles de Zinc en partenariat avec l’association Indre Histoire d’îles.Musique & textes : Emmanuel Lambert (écriture & jeu)Erwan Martinerie (violoncelle & électro) **************************** Samedi 19 septembre 2026Rendez-vous à 16h30 à la cale du bac de Basse-IndreTout public à partir de 10 ans. Durée : 1h10Gratuit

Cale du Bac Indre 44610



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