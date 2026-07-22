Look ! 40 ans de mode au musée Musée des Arts décoratifs Paris

Informations pratiques

L’exposition majeure « Look ! 40 ans de mode au musée » révèle les savoir-faire et les gestes de la mode, qui, des ateliers de couture aux coulisses du musée, transforment le vêtement en œuvre d’art. L’exposition invite le visiteur à suivre les deux vies du vêtement, avant et après son entrée dans les collections. Du croquis initial au défilé en passant par la photographie de mode, des réserves du musée à l’exposition, elle dévoile les étapes de la création, de la conservation et de la restauration qui font vivre ce patrimoine exceptionnel.

Le public peut ainsi découvrir la beauté des œuvres et des objets qui participent à l’invention d’une pièce de mode : dessins, échantillons de broderie, patrons, dépôts de modèles… Sublimé par la photographie, porté par des mannequins à la célébrité croissante, le vêtement devient l’acteur de défilés désormais conçus comme de véritables performances artistiques.

Présentation

Une immersion dans les coulisses du musée révèle les lieux et les savoir-faire de véritables artisans de la mémoire de la mode qui s’emploient à documenter, conditionner en réserves, restaurer, mannequiner un patrimoine destiné à être transmis aux générations futures.

Enrichies des extraordinaires fonds de l’Union française des Arts du Costume (Ufac), riches des donations de nombreux créateurs et créatrices, ces collections se donnent à voir au public contemporain à travers de grandes expositions. Quarante silhouettes iconiques, magnifiées dans la nef du musée, offrent une promenade à travers quatre décennies d’expositions qui ont contribué à la sacralisation de la mode. De « Moments de mode » à « Christian Dior, couturier du rêve » ou aux « Mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli », de « Jouer la lumière » à « La Mécanique des dessous », elles illustrent la diversité des approches du musée, qui célèbre les chefs-d’œuvre de la haute couture comme de la création émergente, tout en questionnant le rôle social et culturel du vêtement.

Par cette exposition originale, le musée des Arts décoratifs fête tout à la fois l’anniversaire du musée des Arts de la Mode, le don des très riches collections de l’Ufac et quarante ans de dialogue entre création, patrimoine et société. En charge des collections nationales de mode, il réaffirme sa mission : préserver.

Le musée des Arts décoratifs célèbre le 40e anniversaire de la création du musée des Arts de la Mode en ses murs à travers 40 silhouettes iconiques.

Du mercredi 30 septembre 2026 au dimanche 04 avril 2027 :

jeudi

de 11h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T14:00:00+02:00

fin : 2027-04-04T21:00:00+02:00

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Musée des Arts décoratifs 107, rue de Rivoli 75001 Paris

Métro -> 1 : Tuileries (Paris) (197m)

Bus -> 6872 : Tuileries (Paris) (197m)

Vélib -> Rivoli – Musée du Louvre (74.60m)

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