LOOK ! 40 ans de mode au musée MAD Musée des Arts Décoratifs Paris

Informations pratiques

Paris

LOOK ! 40 ans de mode au musée

MAD Musée des Arts Décoratifs 107 rue de Rivoli Paris Paris

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-30

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-09-30

Du 30 septembre 2026 au 4 avril 2027, le musée des Arts décoratifs dévoile les multiples vies du vêtement, de sa création à sa conservation. Une immersion dans les savoir-faire, les métiers d’art et la transmission d’un patrimoine vivant.

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MAD Musée des Arts Décoratifs 107 rue de Rivoli Paris 75001 Paris Île-de-France +33 1 44 55 57 50

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English :

From September 30, 2026, to April 4, 2027, the Museum of Decorative Arts will explore the many lives of clothing, from its creation to its preservation. An immersive exploration of craftsmanship, artistic trades, and the transmission of a living heritage.

L’événement LOOK ! 40 ans de mode au musée Paris a été mis à jour le 2026-07-23 par Choose Paris Region