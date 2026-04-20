LOOKING FOR JULIUS – Penda Diouf Théâtre National de Bretagne Rennes
LOOKING FOR JULIUS – Penda Diouf Théâtre National de Bretagne Rennes jeudi 28 mai 2026.
LOOKING FOR JULIUS – Penda Diouf Théâtre National de Bretagne Rennes Jeudi 28 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine
Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€
Looking for Julius est une lecture performée par Penda Diouf autour de son prochain roman consacré à Julius Eastman.
Festival Transforme – Rennes 2026, dans le cadre de « Entre vos mains » de Marc Lainé.
_Looking for Julius_ est une lecture performée par Penda Diouf autour de son prochain roman consacré à Julius Eastman, compositeur afro-américain, gay et radical. Figure noire et queer de l’avant-garde new-yorkaise, Eastman a dynamité le minimalisme avec des œuvres titres-couteaux (Evil Nigger, Gay Guerrilla, Crazy Nigger). Mort seul, ses partitions dispersées, il a longtemps été effacé de l’histoire avant de réapparaître aujourd’hui, réclamé par une génération qui retrouve la puissance politique et créatrice de son œuvre.
Dans cette lecture performative, Penda Diouf retrace son enquête : archives manquantes, rencontres, impasses, zones d’ombre. Entre biographie et autofiction, entre New York, la France et le Sénégal, elle interroge l’invisibilisation du compositeur — racisme, homophobie, radicalité — et la possibilité même d’une disparition choisie. Un voyage serré dans les failles et les éclats d’un artiste incandescent.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T19:10:00.000+02:00
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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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