Loop Sessions Toulouse – Week-end Beatmaking, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
samedi 28 novembre 2026 · Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine · Toulouse
Informations pratiques
Loop Sessions Toulouse – Week-end Beatmaking 28 et 29 novembre Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-29T14:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:30:00+01:00
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Dès 10h le samedi
Dès 14h le dimanche
L’événement Loop Sessions Toulouse s’installe à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine pour un week-end dédié au beatmaking, au live coding, aux machines musicales et à la création numérique.
Au programme : concerts, ateliers d’initiation, exposition, rencontres et mise en valeur des riches fonds musicaux régionaux à travers un mix vinyle spécialement préparé pour l’occasion.
Bibliothèque d’étude et du patrimoine
Détails du week-end
Samedi 28 novembre
10h à 12h – Atelier d’initiation au live coding Découverte des langages et outils permettant de coder la musique en temps réel. Durée : 2h
10h30-12h – Formation par Sawup Session d’apprentissage autour des techniques de production musicale. Durée : 1h30 – Accès réservé aux beatmakers confirmés – Information et inscription à loopsessionstoulouse@gmail.com
13h30 à 17h30 – Loop Sessions – Réalisation en continu Créations, écoutes des créations en direct et échanges avec les beatmakers. Durée : 4h
13h30 à 15h30 – Open platine (Loop Lab) Initiation au scratch avec une platine. Durée 2h Sur inscription à loopsessionstoulouse@gmail.com
16h à 17h30 – Initiation au beatmaking avec Beatsurfing (Loop Lab) Exploration d’un instrument numérique innovant basé sur l’interaction tactile. Sur iinscription à loopsessionstoulouse@gmail.com
17h30 à 19h – Conférence de Real Muzul Le journaliste Real Muzul (Get Busy, Soul Bag) présente Here Come the Drums, essai consacré aux machines qui ont transformé le rap des années 90 et à leurs utilisateurs. Durée : 1h30
Dimanche 29 novembre
- 14h à 15h30 – Restitution Loops Session par les beatmakers Présentation des créations réalisées durant le week-end. Durée : 1h30
- 15h30 à 16h30 Showcase WavSession Concert du collectif électro bounce WavSession. Durée : 1h
- 16h30 à 17h30 Concert B2B de beatmakers Performance croisée et présentation des artistes du collectif Loop Sessions Toulouse. Durée: 1h
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« link »: « mailto:loopsessionstoulouse@gmail.com »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord
Au programme : concerts, ateliers d’initiation, exposition, rencontres et mise en valeur des riches fonds musicaux régionaux à travers un mix vinyle spécialement préparé pour l’occasion.
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