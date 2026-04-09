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L’OPEN MIC / JAM VOCALE DE RAPHAEL & VALENTIN Le Baiser Salé Paris

L’OPEN MIC / JAM VOCALE DE RAPHAEL & VALENTIN Le Baiser Salé Paris

L’OPEN MIC / JAM VOCALE DE RAPHAEL & VALENTIN Le Baiser Salé Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Baiser Salé

Adresse : 58 Rue des Lombards

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Le Club ouvre ses portes à une jam vocale d’enfer animée par deux musiciens d’exception : Raphaël Berrien à la guitare et Valentin Caillon au piano et à la voix.

Le rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de minuit !

Raphaël Berrien/Valentin Caillon
Le samedi 06 juin 2026
de 23h30 à 01h00
gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T02:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T23:30:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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