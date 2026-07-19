L’Opéra C’est (pas) Pour Moi Les Trois Baudets Paris

Informations pratiques

L’opéra c’est (pas) pour moi

Daphné Hacquard vous ouvre les portes de son salon pour un « apéropéra » et vous fait voyager à travers cinq siècles d’histoire de l’opéra… en seulement 60 minutes ! Elle vous raconte des anecdotes savoureuses, incarne des personnages hauts en couleur, interprète les airs les plus emblématiques de chaque période et invite le public (volontaire !) à monter sur scène pour faire partie intégrante de la mise en scène. Daphné vous apprend même ses techniques de chanteuse lyrique pour vous aider à sortir votre voix ! Vous vivrez avec émotion les plus belles pages du répertoire lyrique, soigneusement choisies pour toucher autant le cœur que l’esprit. Le tout dans une ambiance détendue, conviviale et joyeuse, accessible à tous !

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 22 novembre 2026

de 16h00 à 17h00

payant

7 euros.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-22T17:00:00+01:00

fin : 2026-11-22T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-22T16:00:00+02:00_2026-11-22T17:00:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets



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