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L’Opéra C’est (pas) Pour Moi Les Trois Baudets Paris

dimanche 22 novembre 2026 · Les Trois Baudets · Paris

L’Opéra C’est (pas) Pour Moi Les Trois Baudets Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Les Trois Baudets
Adresse
64 Boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>7 euros.</p>

L’opéra c’est (pas) pour moi

Daphné Hacquard vous ouvre les portes de son salon pour un « apéropéra » et vous fait voyager à travers cinq siècles d’histoire de l’opéra… en seulement 60 minutes ! Elle vous raconte des anecdotes savoureuses, incarne des personnages hauts en couleur, interprète les airs les plus emblématiques de chaque période et invite le public (volontaire !) à monter sur scène pour faire partie intégrante de la mise en scène. Daphné vous apprend même ses techniques de chanteuse lyrique pour vous aider à sortir votre voix ! Vous vivrez avec émotion les plus belles pages du répertoire lyrique, soigneusement choisies pour toucher autant le cœur que l’esprit. Le tout dans une ambiance détendue, conviviale et joyeuse, accessible à tous !

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !
Le dimanche 22 novembre 2026
de 16h00 à 17h00
payant

7 euros.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T17:00:00+01:00
fin : 2026-11-22T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-22T16:00:00+02:00_2026-11-22T17:00:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy  75018 Paris
http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets


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