L’Orangerie Sonore au parc de Bagatelle – 5e édition du festival ProQuartet Parc de Bagatelle Paris

​​​Le succès des dernières éditions de l’Orangerie Sonore nous conforte dans nos choix de programmation résolument tournés vers les jeunes interprètes.

Entre l’héritage des grandes oeuvres du répertoire et les découvertes de compositrices d’hier et d’aujourd’hui, ces musiciennes et musiciens venus de toute l’Europe, ensembles en Résidence à ProQuartet, naviguent avec élégance et engagement dans des siècles de musique. Ils nous prouvent également une nouvelle fois que le talent n’attend pas le nombre des années…

Nous espérons que cette édition vous réjouira, vous intriguera… et nous vous attendons nombreuses et nombreux dans l’écrin de Bagatelle !

Dans le cadre exceptionnel de l’orangerie de Bagatelle, goûtez à la saveur d’un festival proposé par et pour la jeunesse, avec des concerts et des rendez-vous jeune public ou « Bagat’Elles » (dédiés aux compositrices) : profitez d’une programmation familiale emmenée par les ensembles de musique de chambre les plus prometteurs de leur génération !

Du vendredi 22 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

payant

De 0 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris

https://www.orangeriesonore.fr/ +33144618350 meline.usseglio@proquartet.fr https://www.facebook.com/ProQuartetCEMC https://www.facebook.com/ProQuartetCEMC



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