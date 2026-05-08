L’Orchestre d’harmonie de Clichy fête ses 100 ans, Parc Georges Brassens 15e Parc Georges Brassens PARIS
L’Orchestre d’harmonie de Clichy fête ses 100 ans, Parc Georges Brassens 15e Parc Georges Brassens PARIS dimanche 31 mai 2026.
L’Orchestre d’Harmonie de Clichy vous promet un
concert en forme de « Happy Birthday » mémorable pour son centenaire avec
un programme sur le thème de la fête : Abba, Barry Manilow, Charles
Trenet, Fiesta Latina, Jennifer Lopez, Pharrell Williams, Stevie Wonder, Kool
and the Gang, Queen et le Grand Orchestre du Splendide seront conviés dans ce
joyeux anniversaire dans le cadre de l’opération « Kiosque en Fête » de la ville de Paris.
L’Orchestre d’Harmonie de Clichy est un ensemble regroupant 50
instrumentistes amateurs. Il est composé majoritairement d’instruments à vent
et percussion. Il propose un programme varié, renouvelé chaque saison et au
printemps joue traditionnellement dans les kiosques de plein air. Il est dirigé
par Franck Bodin depuis 2022.
Concert de musiques populaires pour fêter les 100 ans de l’Orchestre d’Harmonie de Clichy, c’est la fête!
Le dimanche 31 mai 2026
de 14h30 à 15h45
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T14:30:00+02:00_2026-05-31T15:45:00+02:00
Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS
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