L’Orchestre d’harmonie de Clichy fête ses 100 ans, Parc Georges Brassens 15e Parc Georges Brassens PARIS

L’Orchestre d’Harmonie de Clichy vous promet un

concert en forme de « Happy Birthday » mémorable pour son centenaire avec

un programme sur le thème de la fête : Abba, Barry Manilow, Charles

Trenet, Fiesta Latina, Jennifer Lopez, Pharrell Williams, Stevie Wonder, Kool

and the Gang, Queen et le Grand Orchestre du Splendide seront conviés dans ce

joyeux anniversaire dans le cadre de l’opération « Kiosque en Fête » de la ville de Paris.

L’Orchestre d’Harmonie de Clichy est un ensemble regroupant 50

instrumentistes amateurs. Il est composé majoritairement d’instruments à vent

et percussion. Il propose un programme varié, renouvelé chaque saison et au

printemps joue traditionnellement dans les kiosques de plein air. Il est dirigé

par Franck Bodin depuis 2022.

Concert de musiques populaires pour fêter les 100 ans de l’Orchestre d’Harmonie de Clichy, c’est la fête!

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h30 à 15h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T14:30:00+02:00_2026-05-31T15:45:00+02:00

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS

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