L’orchestre du Vésinet Saint-Valery-sur-Somme

Saint-Valery-sur-Somme

L’orchestre du Vésinet

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

L’Harmonie municipale du Vésinet compte près de 60 musiciens amateurs de 14 à 84 ans, originaires du Vésinet et des communes de la boucle de la Seine. Elle participe à la vie du Vésinet et à ses cérémonies officielles. Elle se produit aussi, tout au long de l’année, en organisant concerts et animations musicales. Des échanges se font régulièrement avec d’autres Orchestres, en France ou à l’étranger. Son répertoire musical puise dans les oeuvres originales pour orchestre d’harmonie, les musiques de film, les transcriptions d’oeuvres classiques ou de Jazz, mais aussi dans les répertoires de musiques de rue. L’orchestre fêtera ses cinquante ans en 2027.

L’Harmonie municipale du Vésinet compte près de 60 musiciens amateurs de 14 à 84 ans, originaires du Vésinet et des communes de la boucle de la Seine. Elle participe à la vie du Vésinet et à ses cérémonies officielles. Elle se produit aussi, tout au long de l’année, en organisant concerts et animations musicales. Des échanges se font régulièrement avec d’autres Orchestres, en France ou à l’étranger. Son répertoire musical puise dans les oeuvres originales pour orchestre d’harmonie, les musiques de film, les transcriptions d’oeuvres classiques ou de Jazz, mais aussi dans les répertoires de musiques de rue. L’orchestre fêtera ses cinquante ans en 2027. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 29 serviceculturel@saint-valery-sur-somme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Harmonie municipale du Vésinet has a membership of nearly 60 amateur musicians aged 14 to 84, from Le Vésinet and other towns in the Seine loop. It takes part in the life of Le Vésinet and its official ceremonies. It also performs throughout the year, organizing concerts and musical events. Regular exchanges take place with other orchestras in France and abroad. Its musical repertoire draws on original works for wind band, film music, transcriptions of classical and jazz works, as well as street music repertoires. The orchestra will celebrate its fiftieth anniversary in 2027.

L’événement L’orchestre du Vésinet Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME