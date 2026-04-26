L’Orchestre rouge Maison Heinrich Heine Paris

Film documentaire, Allemagne, 2021, 125 min, vost anglais

réalisé par Carl-Ludwig Rettinger et Lorenz Findeisen

Sous l’Allemagne nazie, un réseau de résistant.es fut surnommé par la

Gestapo « l’Orchestre rouge ». Le même nom désignait un groupe basé à

Bruxelles et Paris qui informait l’URSS des plans militaires d’Hitler.

Après la guerre, alors qu’en RFA, d’anciens membres de la Gestapo ont

discrédité l’Orchestre rouge en le qualifiant de réseau d’espionnage

communiste, en RDA, la Stasi s’est approprié ce réseau prétendument

communiste à ses propres fins.

En présence du réalisateur Lorenz Findeisen.

Ciné-rencontre avec le réalisateur Lorenz Findeisen. Film documentaire, Allemagne, 2021, 125 min, vost anglais

réalisé par Carl-Ludwig Rettinger et Lorenz Findeisen

Le lundi 22 juin 2026

de 20h00 à 20h00

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T20:00:00+02:00_2026-06-22T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/die-rote-kapelle-lorchestre-rouge/ https://fb.me/e/c3UFbPKj2 https://fb.me/e/c3UFbPKj2



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