L’Orchestre rouge Maison Heinrich Heine Paris
L’Orchestre rouge Maison Heinrich Heine Paris lundi 22 juin 2026.
Film documentaire, Allemagne, 2021, 125 min, vost anglais
réalisé par Carl-Ludwig Rettinger et Lorenz Findeisen
Sous l’Allemagne nazie, un réseau de résistant.es fut surnommé par la
Gestapo « l’Orchestre rouge ». Le même nom désignait un groupe basé à
Bruxelles et Paris qui informait l’URSS des plans militaires d’Hitler.
Après la guerre, alors qu’en RFA, d’anciens membres de la Gestapo ont
discrédité l’Orchestre rouge en le qualifiant de réseau d’espionnage
communiste, en RDA, la Stasi s’est approprié ce réseau prétendument
communiste à ses propres fins.
En présence du réalisateur Lorenz Findeisen.
Ciné-rencontre avec le réalisateur Lorenz Findeisen. Film documentaire, Allemagne, 2021, 125 min, vost anglais
réalisé par Carl-Ludwig Rettinger et Lorenz Findeisen
Le lundi 22 juin 2026
de 20h00 à 20h00
gratuit
Entrée gratuite | Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T20:00:00+02:00_2026-06-22T20:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/die-rote-kapelle-lorchestre-rouge/ https://fb.me/e/c3UFbPKj2 https://fb.me/e/c3UFbPKj2
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