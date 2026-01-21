Lords of Lounge en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Lords of Lounge en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/d28983222cf0

POUR LES FANS DE Löwenzahnhonig, Tommy Guerrero & Arc De Soleil

LORDS OF LOUNGE

(psych ambint jazz · Berlin, DEU)

Quatre musiciens accomplis basés à Berlin ont formé Lords of Lounge afin de proposer des classiques lounge faciles à écouter, inspirés du surf.

Leur méthode est simple : tout enregistrer pendant la composition. Pas de démos. Pas de surimpressions. Des vibrations et une inspiration pures, directement sur bande.

Dad-Rock, Surf-Pop, riffs, Indie-strumming… tout y est.

ÉCOUTER

https://lordsoflounge.bandcamp.com/

REGARDER

https://www.youtube.com/@lordsoflounge

AIMER

https://www.instagram.com/lordsoflounge/

———————————

Jeudi 28 Mai 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Prévente à 17€ / 20€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist : https://t.ly/6erUG

https://supersonic-records.fr/

Si vous aimez Löwenzahnhonig, Tommy Guerrero & Arc De Soleil, le psych jazz ambiant et les sonorités surf, ne manquez pas le concert des Berlinois Lords Of Lounge à Paris pour leur première tournée !

Le jeudi 28 mai 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 17 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T20:00:00+02:00_2026-05-28T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6wd2VhkSx https://fb.me/e/6wd2VhkSx



Afficher la carte du lieu Supersonic Records et trouvez le meilleur itinéraire

