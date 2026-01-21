Lords of Lounge en concert (côté Records) Supersonic Records Paris
Lords of Lounge en concert (côté Records) Supersonic Records Paris jeudi 28 mai 2026.
Take Me Out présente…
Lords of Lounge en concert !
Tickets : https://link.dice.fm/d28983222cf0
POUR LES FANS DE Löwenzahnhonig, Tommy Guerrero & Arc De Soleil
LORDS OF LOUNGE
(psych ambint jazz · Berlin, DEU)
Quatre musiciens accomplis basés à Berlin ont formé Lords of Lounge afin de proposer des classiques lounge faciles à écouter, inspirés du surf.
Leur méthode est simple : tout enregistrer pendant la composition. Pas de démos. Pas de surimpressions. Des vibrations et une inspiration pures, directement sur bande.
Dad-Rock, Surf-Pop, riffs, Indie-strumming… tout y est.
ÉCOUTER
https://lordsoflounge.bandcamp.com/
REGARDER
https://www.youtube.com/@lordsoflounge
AIMER
https://www.instagram.com/lordsoflounge/
———————————
Jeudi 28 Mai 2026
• Ouverture des portes à 20h
• Bar sur place
• Prévente à 17€ / 20€ sur place
• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal
———————————
SUPERSONIC RECORDS
9 rue Biscornet 75012 Paris
Métro Bastille
La newsletter : https://t.ly/cx_NA
La playlist : https://t.ly/6erUG
https://supersonic-records.fr/
Si vous aimez Löwenzahnhonig, Tommy Guerrero & Arc De Soleil, le psych jazz ambiant et les sonorités surf, ne manquez pas le concert des Berlinois Lords Of Lounge à Paris pour leur première tournée !
Le jeudi 28 mai 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 17 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T20:00:00+02:00_2026-05-28T22:30:00+02:00
Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6wd2VhkSx https://fb.me/e/6wd2VhkSx
Afficher la carte du lieu Supersonic Records et trouvez le meilleur itinéraire