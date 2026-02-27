LORDS OF TRAM

Avenue des Dosses Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-26

2026-03-28

Qui va dominer le vent cette année et décrocher le titre de Lord of Tram ? Restez connectés pour vivre l’action en direct et vibrez avec nous au rythme du vent et des sauts démesurés !

Avenue des Dosses Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Who will dominate the wind this year and claim the title of Lord of Tram? Stay tuned for the live action, and join us as we thrill to the rhythm of the wind and the jumps!

L’événement LORDS OF TRAM Le Barcarès a été mis à jour le 2026-02-24 par OT DE PORT BARCARES