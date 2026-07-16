Lorenzaccio – David Bobée, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles
jeudi 4 mars 2027 · Le Carré - Scène nationale Carré-Colonnes · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Lorenzaccio – David Bobée 4 et 5 mars 2027 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde
de 18 à 33€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-04T20:30:00+01:00 – 2027-03-04T23:30:00+01:00
Fin : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T23:30:00+01:00
Puissance dramatique
Florence, 1537. Pour mettre fin à la tyrannie du duc Alexandre, Lorenzo de Médicis devient volontairement son complice… jusqu’à l’assassiner. Un acte idéaliste qui n’aura pas l’effet émancipateur escompté. Après Dom Juan, David Bobée poursuit son exploration des grandes figures du répertoire avec le chef-d’œuvre d’Alfred de Musset, Lorenzaccio, en le reliant à sa première version écrite par George Sand. Dans un décor monumental de piliers de béton, évocation d’un régime en ruines, ses personnages, portés par une troupe d’acteur·rices virtuoses et engagé·es, se font le miroir de réflexions qui résonnent fort : que peut l’action politique face à la tyrannie ? Quel devoir de résistance des citoyen·nes ?
Un spectacle 100% accessible aux publics aveugles, malvoyants, sourds et malentendants grâce au « dispositif Panthea ».
Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/lorenzaccio.htm »}]
Après Dom Juan, David Bobée poursuit son exploration des grandes figures du répertoire avec le chef-d’œuvre d’Alfred de Musset, Lorenzaccio, en le reliant à sa première version écrite par George Sand.
Frédéric Lovino
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