Lorenzo Mancini Jeux de Société Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Lorenzo Mancini Jeux de Société

Jeudi 22 avril 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 19:30:00

fin : 2027-04-22

Date(s) :

2027-04-22

Attention En venant au spectacle, vous acceptez de remettre en question le monde qui nous entoure. Avec Lorenzo Mancini découvrez jeux de société à l’Art Dû

La société est un grand jeu dont on n’a pas choisi les règles. Nombre de joueurs Illimité. But du jeu Rigoler (et réfléchir au moins un peu). Type Spectacle de stand-up.



Durée d’une partie environ 1h15. Âge recommandé Entre 16 et 116 ans.



Matériel obligatoire Un cerveau et du second degré. Non conseillé Avoir plus de 0,5 gr d’alcool dans le sang.



Après la partie, si vous ressortez en vous posant des questions, c’est normal. Si vous ressortez avec des réponses, c’est inquiétant.



Places limitées Prenez déjà la vôtre. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Warning: By coming to the show, you agree to question the world around us. With Lorenzo Mancini discover jeux de société at l’Art Dû

L’événement Lorenzo Mancini Jeux de Société Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille