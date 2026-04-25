L’orgue Aubertin, prélude au jour de l’orgue Rue Georges Clémenceau Vichy

Vichy

L’orgue Aubertin, prélude au jour de l’orgue

Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03

En prélude au Jour de l’orgue , les élèves de la classe d’orgue du Conservatoire jouent pour vous

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Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 98 95 75 fr.espenel@wanadoo.fr

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English :

As a prelude to Organ Day , students from the Conservatoire’s organ class play for you

L’événement L’orgue Aubertin, prélude au jour de l’orgue Vichy a été mis à jour le 2026-04-14 par Vichy Destinations