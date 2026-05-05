Lost in Frenchlation • 22 juin, Cinéma du Panthéon, Paris
Lost in Frenchlation • 22 juin, Cinéma du Panthéon, Paris lundi 22 juin 2026.
Lost in Frenchlation • 22 juin Lundi 22 juin, 20h00 Cinéma du Panthéon Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T20:00:00+02:00 – 2026-06-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T20:00:00+02:00 – 2026-06-22T23:00:00+02:00
120 BATTEMENTS PAR MINUTE – Screening with English subtitles
Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F210514/D1782151200/VF/252814/ »}]
Lost in frenchlation Cinéma du Panthéon Lost in Frenchlation • 22 juin
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