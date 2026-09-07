Loto – 3/10, salle Oudart, Hellemmes
samedi 3 octobre 2026 · salle Oudart · Hellemmes
Informations pratiques
Loto – 3/10 Samedi 3 octobre, 12h30 salle Oudart Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
La rentrée commence bien ! Rendez-vous salle Oudart, rue Anatole France.
- Ouverture des portes : 12h30
- début du jeu : 14h
- Restauration sur place. Pour des raisons sanitaires, l’apport de nourriture et boissons est interdit.
- Loterie : enveloppe à 1 €
- Carton fétiche à 2€50.
Cette année, attention : petite nouveauté !
Les inscriptions se font UNIQUEMENT par SMS 06.05.84.14.96
Merci d’indiquer dans votre SMS :
- Votre nom
- Le nombre de personnes
- Votre numéro de téléphone
Alors, prêts à tenter votre chance ?
salle Oudart rue anatole France hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.05.84.14.96 »}]
Le traditionnel loto d’LM Ma Chapelle est de retour le samedi 3 octobre !
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