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Loto – 3/10, salle Oudart, Hellemmes

samedi 3 octobre 2026 · salle Oudart · Hellemmes

Loto – 3/10, salle Oudart, Hellemmes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
salle Oudart
Adresse
rue anatole France hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord

Loto – 3/10 Samedi 3 octobre, 12h30 salle Oudart Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La rentrée commence bien ! Rendez-vous salle Oudart, rue Anatole France.

  • Ouverture des portes : 12h30
  • début du jeu : 14h
  • Restauration sur place. Pour des raisons sanitaires, l’apport de nourriture et boissons est interdit.
  • Loterie : enveloppe à 1 €
  • Carton fétiche à 2€50.

Cette année, attention : petite nouveauté !
Les inscriptions se font UNIQUEMENT par SMS 06.05.84.14.96
Merci d’indiquer dans votre SMS :

  • Votre nom
  • Le nombre de personnes
  • Votre numéro de téléphone

Alors, prêts à tenter votre chance ?

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Le traditionnel loto d’LM Ma Chapelle est de retour le samedi 3 octobre !

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