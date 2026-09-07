Loto – 3/10, salle Oudart, Hellemmes

Informations pratiques

Loto – 3/10 Samedi 3 octobre, 12h30 salle Oudart Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La rentrée commence bien ! Rendez-vous salle Oudart, rue Anatole France.

Ouverture des portes : 12h30

début du jeu : 14h

Restauration sur place. Pour des raisons sanitaires, l’apport de nourriture et boissons est interdit.

Loterie : enveloppe à 1 €

Carton fétiche à 2€50.

Cette année, attention : petite nouveauté !

Les inscriptions se font UNIQUEMENT par SMS 06.05.84.14.96

Merci d’indiquer dans votre SMS :

Votre nom

Le nombre de personnes

Votre numéro de téléphone

Alors, prêts à tenter votre chance ?

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Le traditionnel loto d’LM Ma Chapelle est de retour le samedi 3 octobre !